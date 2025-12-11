警察車両の赤色灯千葉県浦安市内を走行中の路線バス内で女子高生の体を触ったとして、浦安署は11日、不同意わいせつの疑いで浦安市、県立千葉女子高教諭早田悠馬容疑者（29）を逮捕した。「目的のバス停に着くまでじっとして待っていた。わいせつな行為は一切していない」と容疑を否認している。逮捕容疑は10日午後9時10分ごろから約5分間、女子生徒の体を下着の上から触った疑い。早田容疑者は帰宅途中だった。生徒が被害を