校内放送でノーベル賞について学ぶ児童たち＝11日午前、大阪府寝屋川市京都大特別教授の北川進さん（74）へのノーベル化学賞授与を受け、地元の大阪府寝屋川市は11日、市役所に受賞を祝う垂れ幕を設置し、市内の全小中学校で北川さんの功績を紹介した。各学校の校長が校内放送を使い賞の意義を説明、一部の学校で特別授業を実施した。市立国松緑丘小では、6年生25人が北川さんの研究を学んだ。スポンジや金属を使って金属有機