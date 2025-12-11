女優の新木優子（31）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「12月29日(月)午後5時30分から生放送の、日本テレビ『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード 2025〜』のMCを務めさせていただきます！」と書き出した新木。衣装と思われる真っ白なドレス姿をアップした。「アーティストの皆さんのパフォーマンスを送り出すだけでなく、より一層魅力を引き出せたらいいなぁと思います！！