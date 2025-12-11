上小阿仁村の一部地域の約10軒で停電が続いています。東北電力ネットワークによりますと、午後2時2分ごろから、沖田面の約10軒、南沢の10軒未満で停電しています。停電の原因や復旧の見通しについてはわかっていません。このほか、五城目町、北秋田市、男鹿市、八峰町などの一部地域で発生していた停電は解消しています。