貴州省貴陽市の街中にはカフェが3000店以上あるほか、クラフトビールバーが1200店以上あり、夜になると煌々とした照明が灯る。コーヒー、クラフトビール、新ティードリンクを中心として、貴陽市では今、この新しい3業態と地元の豊富な物産を融合させるスタイルを充実させている。人民網が伝えた。新商品の開発に取り組んでいるカフェ「黒石コーヒー」のバリスタ・唐佳鑫（タン・ジアシン）さんは、「地元産の新鮮な花椒をす