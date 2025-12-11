中国航空工業集団（AVIC）が12月11日に明らかにしたところによると、無人機「九天」が中国西部陝西省蒲城で初めての飛行任務を無事完了しました。本機種は中国が革新的に独自開発した大型汎用無人機プラットフォームとして、「汎用プラットフォーム＋モジュール化任務ペイロード」の設計理念を採用し、独自の統合技術革新を基盤に、大積載量、高い高度上限、広い速度域、短距離離着陸などの核心的な優位性を備えています。機体全長