現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。最大の衝撃！生田斗真＜治済・十郎兵衛＞一人二役構想はなぜ生まれた？制作統括が明かした裏側12月7日放送の第四十七回「饅頭（まんじゅう）こわい」にて、十一代将軍家斉の父・一橋治済への”かたき討ち”が遂に果たされました。それと同時に、俳優・生田斗真さんが治済と能役者・斎藤十郎兵衛の一人二役を務めることが明らかに。驚きの展