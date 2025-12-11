現地12月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第６節で、昨季王者のパリ・サンジェルマンは、アスレティック・ビルバオと敵地で対戦。スコアレスドローに終わった。この試合でベンチスタートとなった韓国代表の“至宝”イ・ガンインは、０−０という状況だったにもかかわらず、出番が訪れなかった。これに韓国メディアは愕然。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「イ・ガンインが衝撃の０分欠