第二京阪道路の鴨川東ＩＣにつながるトンネル内で、トラックと軽乗用車が正面衝突する事故があり、運転手２人が病院へ搬送されました。警察によりますと、１１日午前１１時ごろ、「鴨東トンネル」の中で、南へ進むトラックと北へ進む軽自動車が正面衝突したということです。トラックを運転していた５０代の男性と、軽乗用車を運転していた３０代の男性が、病院へ搬送され、骨折の疑いがあるということです。トンネルは片側１車線の