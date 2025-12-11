歌舞伎俳優の中村橋之助（29）との婚約を発表した元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が、11日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。橋之助の母・三田寛子（59）とのおせち作りを報告した。10日、三田は自身のインスタグラムで、自身のママ友と能條とおせち用のタンを調理したと投稿。「嫁いでから34年おせち用のタン我が家の成駒屋のお正月には欠かしたことのない一品」「愛未ちゃんが花嫁修行をしたいので『私