11日正午過ぎ、東京・あきる野市の住宅でも火事がありました。警視庁などによりますと、2階建ての住宅およそ160平方メートルが焼け、この住宅から2人の遺体が見つかったということです。この家に住む100歳の女性と75歳の息子と連絡がつかないということで、警視庁は遺体はこの2人とみて身元の確認を進めています。