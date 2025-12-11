女優の広瀬アリスが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、31歳の誕生日を迎えたことを報告した。妹で女優の広瀬すず（27）もこの投稿に反応し、注目を集めている。「31ちゃいになりました。ぱちぱち」と報告したアリス。これに妹のすずが反応。アリスの投稿を引用して、「おめ。ぱちぱち」と祝福した。フォロワーからは「尊い」「姉妹でかわいい」「ほっこり」「姉妹愛にぱちぱち」「姉妹に感謝」などの声が寄せられた