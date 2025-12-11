日本サッカー協会は11日、2027年のU―20（20歳以下）ワールドカップ（W杯）出場を目指す年代別日本代表の監督に、今季までJ1湘南の監督を務めた山口智氏（47）が就任すると発表した。同日の理事会で承認した。日本協会の山本昌邦技術委員長は、山口氏が日本代表の町野修斗（ボルシアMG）や鈴木淳之介（コペンハーゲン）を湘南時代に指導した実績などを理由に「若いタレントを成長させている。これ以上の適任者はいない」と述べ