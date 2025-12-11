小学６年の女子児童（１２）に裸の写真を送らせたとして、兵庫県警明石署は１０日、自称神戸市立中学校教員の男（３８）（神戸市北区）を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで逮捕した。容疑を認めているという。発表では、男は４月５日、ＳＮＳで知り合った県内に住む女児にスマートフォンで裸を撮影させ、その画像データを別のＳＮＳで送らせて自身のスマホに保存していた疑い。同署によると、男のスマホからわ