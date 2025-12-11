西武・西川愛也外野手が１１日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３５００万円増の５７００万円（金額はいずれも推定）でサインした。倍額以上の提示に西川は「本当にうれしく思います。来年頑張ろうと思いました」と表情を崩した。８年目の今季はキャリアハイとなる１２４試合に出場し、１３４安打を放って打率２割６分４厘、１０本塁打、３８打点を記録。守備でも初めて三井ゴールデン・グラブ賞を受賞した。