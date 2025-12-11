◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）ＪＲＡは１１日、第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）の、ファン投票最終結果を発表した。昨年の覇者レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が６１万２７７１票を獲得し、堂々の１位に支持された。昨年のドウデュースが獲得した４７万８４１５票を上回る史上最多の得票数。牝馬史上初となる連覇へ