豪雇用の弱さとドル全面高で豪ドルドルは売りが優勢＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは11月雇用統計の弱さとドル買いの流れに売りが出た。11月の豪雇用は予想外の雇用減となった。内訳をみると正規雇用が一気に減少しており、印象も悪いものとなった。10月の雇用の強さはその後の第3四半期GDPの力強い伸びと合わせて来年早い段階での利上げ期待につながっていたが、今回の結果を受けて当面の据え置きとの見方が強まった。豪ドル