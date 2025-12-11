これからの予定【経済指標】 【スイス】 中銀政策金利（2025年 第4四半期）17:30 予想0.0%前回0.0%（スイス中銀政策金利) 【トルコ】 中銀政策金利（12月）20:00 予想38.25%前回39.5%（トルコ中銀政策金利) 【ブラジル】 小売売上高（10月）21:00 予想0.3%前回0.8%（前年比) 【米国】 新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）22:30 予想21.9万件前回19.1万件（新規失業保険申請件数)