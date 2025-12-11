プロ野球・DeNAは11日、オースティン・コックス投手との選手契約を発表しました。今季28歳を迎えた193cm・107kgの左腕オースティン・コックス投手。マーサー大を経て、2018年にはロイヤルズに入団し、傘下のマイナーリーグでプレーしました。2023年にはロイヤルズでメジャーデビュー、24試合にリリーフ登板し防御率4.54をマークしました。24年にはメジャー登板とはならなかったものの、今季はブレーブスに移籍し、メジャーでも1度