ドジャースのトミー・エドマン選手が日本時間11日、子供たちへクリスマスプレゼントを配布する様子が球団SNSで投稿されました。ドジャースは「Baby2Baby」という全国の困っている子供たちを支援する団体と合同でイベントを開催。クリスマスも近いということでドジャー・スタジアムにはサンタクロースが訪れ子供たちと写真を撮ったり、防寒着や衛生用品、おもちゃなどが配られました。エドマン選手は妻と共に参加し、ドジャースのキ