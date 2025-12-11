東京証券取引所11日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。株価への影響が大きい半導体関連銘柄が値下がりし、相場全体を押し下げた。終値は前日比453円98銭安の5万148円82銭。東証株価指数（TOPIX）は31.78ポイント安の3357.24。出来高は約20億933万株だった。