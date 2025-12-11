日本がユネスコの無形文化遺産として申請していた「和紙」の技術など6件が追加登録されることが決まりました。【映像】ユネスコ無形文化遺産に和紙技術など6件が追加登録無形文化遺産に追加登録されるのは、「日本の手漉和紙技術」として福井県越前市の「越前鳥の子紙」、「山・鉾・屋台行事」として茨城県北茨城市の「常陸大津の御船祭」、新潟県村上市の「村上祭の屋台行事」、富山県射水市の「放生津八幡宮祭の曳山・築山行