ナゴヤ球場を見学した（左から）中日ドラフト1位の中西、2位の桜井ら＝11日中日の新入団9選手が11日、ナゴヤ球場と選手寮を見学した。マウンドの感触を確かめたドラフト1位の投手、中西（青学大）は「ここで投げるイメージを持つことができた。野球に集中できる環境で、成長は自分次第だと思った」と引き締まった表情で話した。同2位の桜井（東北福祉大）も「グラウンドも室内練習場も広い。野球に打ち込める環境」と目を輝か