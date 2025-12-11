今年のノーベル賞の晩さん会の前菜と主菜は、ストックホルム市内でミシュランガイド二つ星のレストランを経営するピー・レさんとトミー・ミリマキさんが手がけた。２人組のシェフが担当するのは、過去の晩さん会では例がないという。前菜は、ポルチーニ茸（たけ）のスープやスウェーデン産のマッシュルームなどを使ったサラダなど。主菜は、イシビラメや帆立（ほたて）の貝柱にサボイキャベツなどを添えた。デザートは、スウ