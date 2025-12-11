元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が11日、都内で、「Takumen Ramen Awards 2025」授賞式に出席した。黒のワンピースに「ラーメンマンを意識した」という髪形でプレゼンターを担当。「高校が新宿にあって、新宿はラーメン店が多く食べ歩きをしてきた」とし、「がっつり食べたいけど、体形管理もあるのでご褒美的に食べている」と明かした。トークセッションでは蒸式調理ロボット「STEAMA」（スチーマ）で調理した