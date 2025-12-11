さらさが、新曲「YOU」を2026年1月14日にリリースする。 （関連：さらさが作り出す“脱力できる場所”芳醇な演奏でありのままの感情を届けた『Thinking of You Tour』） 同楽曲は、2025年12月11日より放送のMBSドラマ特区枠『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のエンディング主題歌として書き下ろされたバラードソング。同時に公開となった同楽曲のジャケット写真は、前作に続き写真家 松岡一哲