『原神』のXアカウントより新キャラクター「兹白（しはく）」の情報が発表された。 【画像】新キャラクター「兹白（しはく）」立ち絵 発表された情報から、岩元素を操る璃月を守る白馬の仙人であることが判明している。これまで公開されたPVには登場していない、未発表の新キャラクターとなる形だ。 さらに月の輪という特徴を持つことから、現段階では実装されていない「月結晶」に関連し