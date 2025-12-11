清水エスパルスは11日、DF羽田健人(28)と来季の契約を締結せず、今季限りで契約満了とすることを決定したと発表した。羽田は大分トリニータから今季加入。J1リーグ戦6試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF羽田健人(はねだ・けんと)■生年月日1997年7月7日(28歳)■出身地大阪府■身長/体重185cm/80kg■経歴千里丘FC-金光大阪高-関西大-大分-清水■出場歴J1リーグ: