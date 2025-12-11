ガイナーレ鳥取は11日、広島大のMF香取潤(22)が2026シーズンに加入することが内定したと発表した。香取は広島県出身で、過去にサンフレッチェ広島のジュニアユースとユースでプレー。クラブは同選手の特長について、公式サイトで「戦術理解⼒も高く、豊富な運動量を⽣かしたセカンドボール回収とハードワークが魅力」と紹介している。本人は加入内定に際して「これまで私に関わり、指導して下さった方々への感謝