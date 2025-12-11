栃木SCは11日、米山篤志氏(49)が新監督に就任することを発表した。栃木県出身の米山氏は、今年7月までカマタマーレ讃岐を指揮。クラブ公式サイトを通じ、「私にとっても地元である栃木をより熱く盛り上げていくために、強敵ひしめくリーグ戦の中で最も輝くチームとなることを目指し全力を尽くして参ります」と語った。今季の栃木SCは小林伸二監督の下、J3リーグ戦で7位。クラブは先月30日に小林監督の退任を報告していた。以