ツエーゲン金沢は11日、甲南大のDF有吉勇人(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。山口県出身の有吉はレノファ山口FC U-15、瀬戸内高を経て甲南大へ。今年5月には関西大学選抜に選出された。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF有吉勇人(ありよし・はやと)■生年月日2003年12月6日(22歳)■出身地山口県■身長/体重183cm/79kg■経歴FCストヤノフ-山口U15-瀬戸内高-甲南大■コメント「2026シーズ