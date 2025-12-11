ＧＬＯＥ [東証Ｇ] が12月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常損益は前の期比84.6％増の2400万円に伸び、従来予想の4500万円の赤字を上回り、赤字予想から一転して黒字で着地。26年10月期の同利益も前期比66.7％増の4000万円に拡大する見通しとなった。3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の1億4900万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.7