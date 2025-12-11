11日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ109757 -12.3 42840 ２. 日経Ｄインバ 1911116.25911 ３. 日経ベア２ 1081922.5 145.3 ４. 野村日経平均971417.6 52050