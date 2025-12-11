アシロ [東証Ｇ] が12月11日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年10月期の連結最終利益は前の期比7.2倍の10.2億円に拡大したが、26年10月期は前期比4.3％減の9.8億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を37.8円→42.2円(前の期は24.18円)に増額し、今期は前期比1.87円減の40.33円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比26.7％増の2億円に