セルソース [東証Ｐ] が12月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期非連結比29.2％減の1億6700万円だったが、従来予想の2億0500万円の黒字を下回って着地。26年10月期の同損益は1億6400万円の赤字に転落する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は見送る(前期は5円)方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常損益は4000万円の黒字(前年同期非連結は2億5900万