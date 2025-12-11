女子ゴルフの都玲華（２１）が１１日、自身のインスタグラムを更新。「こんにちは！」と綴り、鮮やかな水色のウエア、白のミニスカート姿で笑顔でゴルフをするショットを投稿した。週刊誌で報道されたコーチとの交際関係、コーチ契約の解消からの再出発となる中で、新たな一歩を踏み出した。