お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加（42）が10日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）にVTR出演。今年買ってよかったモノを明かした。“スイーツ大好き”として知られ、スイーツに関する書籍も出版している田辺。紹介したのは無印良品の「世界のお菓子スペキュロス」。シナモン、ナツメグなど4種類のスパイスを使用したビスケットで「この今の時期なんです！クリスマスシーズン