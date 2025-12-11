令和7年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドが11日（木）に開幕。東京体育館で皇后杯1回戦が行われた。 CLUB EHIME（愛媛・クラブ）の日本体育大学（東京・大学）一戦は、全日本インカレベスト16の日体大が序盤から相手を圧倒。CLUB EHIMEも粘りを見せるが、日体大が得点を許さない。第1セットは13-25の大差で日体大が制した。 続く2セット目は、一転してCLUB EHIMEリ}