ＤｅＮＡは１１日、オースティン・コックス投手（２８）と２０２６年シーズンの選手契約を結ぶことで合意したと発表した。コックスは２０２３年にロイヤルズでメジャーデビューした左腕。２４試合に投げ０勝１敗１セーブ、防御率４・５４をマークした。今季途中にブレーブス傘下マイナーに移籍し、メジャーでは１３試合に登板した。メジャー通算３７試合０勝１敗１セーブ、７ホールド。防御率６・１６。