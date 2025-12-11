DeNAは11日、オースティン・コックス投手（28）と、2026年シーズンの選手契約を結ぶことで合意したと発表した。背番号は決まり次第発表される。コックスは2018年ドラフトでロイヤルズに5巡目指名で入団。1メートル93、106キロと大柄な体格の左腕で、メジャーでは2023年のロイヤルズと今季のブレーブスと2シーズンで37試合（うち先発は4試合）に登板。メジャーでの通算成績は0勝1敗、防御率6.16で、3Aでは通算112試合（うち先発