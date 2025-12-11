今年が坂本龍馬の生誕１９０年にあたるのを記念して、高知市は１３日、市立高知商業高校の生徒たちが制作した龍馬をイメージしたプロジェクションマッピングを、市役所本庁舎の壁面を使って上映する。同校情報マネジメント科の３年生３５人が授業で学んだ龍馬についてのストーリーを動画で表現した。県立坂本龍馬記念館や高知市立龍馬の生まれたまち記念館も訪れたといい、男子生徒（１８）は「『祝い』『祭り』をテーマに、当