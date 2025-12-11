下請け業者への納入代金を不当に引き下げたなどとして、公正取引委員会は１１日、電気設備資材販売会社「杉本電機産業」（川崎市）の下請法違反（減額の禁止など）を認定し、再発防止を求める勧告を行った。発表によると、杉本電機産業は昨年４月以降、自社で販売するケーブルなどの電気設備資材の製造を委託した下請け業者９社に対し、「割戻」や「カタログ掲載費用」などの名目で不当に減額した代金を支払っていた。このうち