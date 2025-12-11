実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が10日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にリモートで生出演し、令和の現代人の傾向について、自身の考えを示した。番組では、令和の若者がすぐに正解を求めたがる風潮があるとの議論で、SNSが盛り上がっているとテーマ設定。上司に仕事を振られても、ヒントや正解を聞くまですがりつく若手社員を、イラストを添えながら例示した。タイパ（タイムパフォーマンス