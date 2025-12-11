アメリカの経済誌の「世界で最もパワフルな女性」の3位に高市首相が選出されたことについて、木原官房長官は11日、「情報収集や分析、勉強を続けるところが非常にパワフルだ」と述べた。アメリカの経済誌「フォーブス」は「世界で最もパワフルな女性100人」を発表し、高市首相を「GDPおよそ654兆円規模の国家を率いる日本初の女性首相」だと紹介し、3位に選んだ。11日午前の記者会見で、高市首相のパワフルだと感じる点を問われた