中京テレビの鈴木康一郎アナウンサー(35)が11日までにインスタグラムを更新。第3子長女の誕生を報告した。鈴木アナは「5人家族になりました。今月初旬、第三子が産まれてきてくれました。2398グラムの女の子妻も無事退院しました」と報告し「妻に産後の静養に努めてもらうため私は出産日から休みに入っています」と育休をとっていることを明かした。さらに「一旦いまの休みは3月末までで、4月には復職する予定です。兄二人は、早