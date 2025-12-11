◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神・芝１６００メートル）＝１１日、美浦トレセン１３分の７の抽選を突破したスタニングレディ（牝２歳、美浦・高木登厩舎、父ベンバトル）は、出走馬で唯一となる新馬戦勝ちからの直行。高木調教師は「良かったです」と率直な感想を口にし「和田調教師が乗ってくれるからね（笑）」と、この日調教師試験の合格が発表された和田竜二騎手＝栗東・フリー＝の手綱さばきに期待を込めた。