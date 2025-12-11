中部国際空港は、「美ら島直行便2025秋冬」キャンペーンの追加企画を11月15日から2026年3月2日まで実施している。「美ら島直行便2025秋冬」キャンペーンでは、名古屋/中部発着の沖縄路線搭乗者にA&Wの店舗にてルートビアフロートをプレゼントしている。追加企画として、名古屋/中部発着の沖縄/那覇行き直行便利用者に、「ミニミニあんだぎー（プレーン・黒糖味のセット）」や繰り返し使える「5％OFFパスポート」をプレゼントす