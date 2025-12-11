タレントの北斗晶が10日に自身のアメブロを更新し、豪華な夕食のメニューを公開した。この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）への出演を報告し、スタジオゲストとして登場した俳優の佐野勇斗や女優の桜田ひよりらに触れ「桜田ひよりちゃんの顔が驚くほど小さくておばちゃんたまげました〜！！」と驚いた様子でコメント。アイドルグループ・CUTIE STREETの川本笑瑠については「うちの次男坊と同じ年だ