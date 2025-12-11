世界には美しい絶景がたくさんあるが、ベトナムから今の時期しか見る事のできない絶景を発見したのでご紹介。首都ハノイから車で約3時間半、ベトナム北部ランソン省バクソン県にある「バクソン渓谷」。ベトナムで最も美しい田園風景とも言われる農村地域で、収穫期の9月〜10月頃は太陽が稲穂を黄金色に染め上げる。特にバクソン渓谷全体の絶景を堪能できるのが、標高600メートルのナレイ山「バクソン展望台」からのパノラマビュー