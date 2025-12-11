ラグビーの大学選手権は１２月１４日に３回戦が行われる。昨年、大学選手権に出場できなかった関西学院大は、東大阪市花園ラグビー場で福岡工業大を迎え撃つ。その一戦に、関学大・副将の小林典大（てんた・京都成章高出身）は静かに闘志を燃やしている。身長１８５cm・体重１０６キロ。屈強な体をもつ小林は、バックローとして攻守に豊富な運動量を誇り、ジャッカルやトライでチームに流れを持ってくる。そのプレーは堅実で